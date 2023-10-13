وكالة الفضاء الروسية: قد نرسل رائد فضاء فنزويليا إلى الفضاء

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أجرى رئيس شركة (روسكوزموس) الروسية يورى بوريسوف، ونائبة الرئيس التنفيذية فى فنزويلا ديلسى رودريجيز، محادثات فى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مهمة فضائية مشتركة.

وقال بوريسوف لوسائل الإعلام:"ناقشنا الاستعدادات لإرسال رائد فضاء فنزويلى إلى الفضاء. عدد قليل من الدول انضم إلى نادى الرحلات الفضائية المأهولة، وقد أعربت فنزويلا عن رغبتها فى الانضمام إليه".



كما ناقش بوريسوف ورودريجيز مسألة استشعار الأرض عن بعد وتكنولوجيات الاتصالات.



وشدد بوريسوف على قوة العلاقة بين البلدين مشيرا إلى أنه بشأن التعاون فى مجال الفضاء يجب منح فنزويلا الفرصة باعتبارها دولة نامية، مهتمة بكل ما يتعلق بكل ما يتعلق بالفضاء وتنفذه.



وقامت رودريجيز بزيارة إلى مركز جاجارين لتدريب رواد الفضاء فى ستار سيتى بالقرب من موسكو اليوم الخميس.