وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مسجد الدكتور محمود مدنى بالداخلة

كتب لؤى على

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة.

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، يكرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حفظة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد الجمعة القادمة 13 أكتوبر 2023م .

ويؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .