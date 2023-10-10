اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:00 م
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تجميع وتدوير قش الأرز فى صناعة الأعلاف بمنطقتى شرق القناة وكفر الشيخ

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:18 م
تجميع وتدوير قش الأرز فى صناعة الأعلاف بمنطقتى شرق القناة وكفر الشيخ تجميع قش الأرز
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، إن القطاع يواصل حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة منطقة سهل الطينة كذلك بمراقبة كفر الشيخ، مشيرا إلى حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشى مما يحقق لهم عائد اقتصادى مربح.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث ومنع السحابة السوداء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتطوير قش الأرز في المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز .

وكان وزير الزراعة قد صرح في وقت سابق بأن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية،  لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدا إضافيا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخولهم.

وأوضح "القصير": "نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية فى إنتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة.

يذكر أن وزارة الزراعة تكثف جهودها فى المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من منظومة جمع وتدوير قش الأرز لتحقيق عائد اقتصادى ومنع الحرق للحفاظ على البيئة من التلوث.

تجميع القش
تجميع القش

 

تجميع قش الأرز
تجميع قش الأرز

 

قش الأرز
قش الأرز

القش

قش الارز

الاستفادة من قش الارز

تدوير قش الأرز



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