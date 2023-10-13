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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا و4 صيانة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:30 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدا جديدا و4 صيانة مسجد
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 243 مسجدًا منها 175 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة






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