ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 13/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 59: 3
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:45
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:04
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:50 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:24
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:16
وقت صلاة الظهر 12:29
موعد صلاة العصر 3:48 م
وقت صلاة المغرب 6:18 م
وقت صلاة العشاء 7:32 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 ص
موعد صلاة العصر 55: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:38
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