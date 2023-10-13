على الفور، تم القبض على المشتبه به الذي قام بعملية الطعن، وهو ما أكده وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، قائلا : "إن الشرطة قامت بعملية أمنية في مدرسة "جامبيتا" في "أراس"، وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم".



كما دعا مدير أمن "باليه دو كاليه" إلى عدم الاقتراب من المنطقة.



ووفقا لمصدر بالشرطة الفرنسية، وقع هجوم بسكين صباح اليوم في مدرسة جامبيتا في أراس، حيث اقتحم المهاجم المؤسسة التعليمية وقام بطعن معلما وأصاب عددا من الأشخاص ، من بينهم اثنين في حالة خطيرة وفقا لمدير أمن "با دو كاليه".



وأوضح المصدر أن المشتبه به يبلغ من العمر حوالي عشرين عاما، ومن المحتمل أن يكون طالبا سابقا في هذه المدرسة الثانوية، مضيفا أنه تم القبض على شقيق المشتبه به، ولم تتخذ النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أي إجراء بعد.