مصرع مزارع وإصابة أخر في مشاجرة بمركز المنشاة جنوب سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

لقى مزارع مصرعه وأصيب أخر فى جرح بفروة الرأس، إثر مشاجرة بين طرفين بناحية قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بسبب الخلافات على ملكية أرض زراعية، حيث تم ضبط المتهمين والسيطرة على المشاجرة والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين وجود مشاجرة ومتوفـي ومصاب بناحية أولاد سلامة دائرة المركز وبالفحص تبين طرف أول" أبو السعود ج" 43 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالصدر، وتم نقله لمستشفي المنشاة المركزي وتوفـي عقب وصوله ، فيما أصيب "رأفت ع" 49 سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، ويقيمان بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا، و"عاطف أ" 45 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، وطرف ثان يدعى "سعد ع" 65 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات و"علي ع" 33 سنة مزارع ومقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية.

وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف علي ملكية قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.