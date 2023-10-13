مصرع شاب بصعق كهربائى بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من سلك كهرباء، بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ووردت إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ع ال" 26 سنة مقيم قرية حفنا نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء ملامسة سلك كهرباء، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.