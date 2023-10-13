اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:38 م
محلل سياسي للقاهرة الإخبارية: ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة، خلال استضافتة بقناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يتعرض له قطاع غزة ما هو إلا عدوان سداسي، وذلك من خلال الدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي من بعض دول الغرب.
 
أضاف الرواشدة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ مخطاطتها داخل منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلي أن مصر هي الهدف الثاني بعد غزة.
 
قال الرواشدة، إن مصر العروبة والأردن هم الهدف الثاني من العدوان علي فلسطين، وهذا من خلال الضغط السياسي وإجبارهم علي استقبال الفلسطنيون بعد تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.






محلل سياسي

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تناشد إسرائيل إلغاء أوامر إخلاء غزة لحماية صحة سكانها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:29 م

العفو الدولية تحقق فى استخدام الفسفور الأبيض من قبل إسرائيل على غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:07 م

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 1900 شهيد

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:56 م

خالد تاج الدين: روحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:51 م

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جهود مصرية أردنية لوقف الانتهاكات في غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة