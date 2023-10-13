محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات وأعمال الرصف والتطوير بطنطا

الغربية عادل ضرة

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، ومواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين،

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع طنطا عقب الانتهاء من الاحتفال بمولد السيد البدوى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط مسجد السيد البدوي وشوارع (عمر سعفان، السكة الجديدة، سكة سيجر، الصاري الأحمدي، بسيجر ) للاطمئنان على نظافة وخلو الشوارع من كافة الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام مواطني المحافظة عقب الاحتفال بمولد السيد البدوي.

وأكد محافظ الغربية أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته لفاعليات الاحتفال للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

وقدم محافظ الغربية الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذلك جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي لخروجه بالشكل اللائق وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطنطا حيث تابع اعمال الرصف الجارية بمحور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم،فضلا عن تفقد مجمع خدمات مصر.