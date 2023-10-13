اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:27 م
محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي أبو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.
 
وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.
 
وثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على هذه الحملة الإنسانية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات تجوب جميع المحافظات، مؤكدا على أهمية دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ودعم العمل التطوعى.
 
التبرع بالدم فى الاسكندرية (1)
 
التبرع بالدم فى الاسكندرية (2)
 
التبرع بالدم فى الاسكندرية (3)

 







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