توافد الشباب من أنحاء الإسكندرية للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، إنطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة فى ميدان القائد إبراهيم وميدان المرسي أبو العباس، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم .

وانطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الإسكندرية برعاية التحالف الوطنى للعمل التنموى ومؤسسة حياة كريمة، حيث تواجد الشباب وفرق تلقى التبرعات بالدم، حيث شهد ميدان المرسي أبو العباس توافد علي التبرع بالدم من أنحاء المحافظة وخاصة فئة الشباب.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ترافقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتورة غادة عبد الغفور وكيل صحة الإسكندرية والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ، متابعة سير حملة التبرع بالدم ، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم ، بمنطقة ميدان المرسي ابو العباس في الجمرك.

أعلنت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم ، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف محافظات الجمهورية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.