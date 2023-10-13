محافظة الجيزة تضبط 3204 مخالفات تموينية لمخابز وبدالين تموينين ومحال عامة

كتبت مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكرى السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٢٠٤ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2308 محضر شمل 802 محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 540 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و188 مخالفة توقف وغلق و 120 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و 50 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و3 مخالفة لعدم وجود ميزان و602 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 847 محضر مخالفة شملت 164 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و35 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و101 مخالفة لعدم وجود ترخيص و 336 عدم وجود شهادة و 138 مخالفة لتجار تموينين .

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 49 محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار .

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي 12 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و11 الف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالاسعار و 1170 كجم سكر تمويني و 413 بطاقة تموينبة بقصد استغلال الدعم و 812 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .