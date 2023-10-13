اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الهلال الأحمر بغزة: قوات الاحتلال هاجمت مركباتنا رغم حمايتها دوليا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:03 ص
متحدث الهلال الأحمر بغزة: قوات الاحتلال هاجمت مركباتنا رغم حمايتها دوليا الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، إعدادهم المتطوعين للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي في غزة ويعتبرون أنفسنا شريان الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذ إخلاء محافظتي غزة وشمال غزة فسيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90%.

وأضاف محمد أبو مصبح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن محافظة وسط غزة لا تملك إلا مستشفى واحد لا يكفي احتياجات المصابين والحالات الحرجة، وشدد على ضرورة إبقاء المستشفيات محمية وفي حالة تشغيل، لافتا إلى أنهم يواجهون مخزونا صفريا بالفعل في بعض الأدوية والمستلزمات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليا، والمستشفيات الميدانية لن تكون محمية من استهداف الاحتلال الذي استهدف مستشفيات معروفة، مفيدا بأن المصابين يفترشون طرقات المشافي بعد إسعافهم مبدئيا لعدم توفر أماكن كافية لهذا العدد، كما أكد أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات وعدم وجود مواصلات.







طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة