متحدث الهلال الأحمر بغزة: قوات الاحتلال هاجمت مركباتنا رغم حمايتها دوليا

كتب محمد شعلان

أكد محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، إعدادهم المتطوعين للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي في غزة ويعتبرون أنفسنا شريان الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذ إخلاء محافظتي غزة وشمال غزة فسيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90%.

وأضاف محمد أبو مصبح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن محافظة وسط غزة لا تملك إلا مستشفى واحد لا يكفي احتياجات المصابين والحالات الحرجة، وشدد على ضرورة إبقاء المستشفيات محمية وفي حالة تشغيل، لافتا إلى أنهم يواجهون مخزونا صفريا بالفعل في بعض الأدوية والمستلزمات.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليا، والمستشفيات الميدانية لن تكون محمية من استهداف الاحتلال الذي استهدف مستشفيات معروفة، مفيدا بأن المصابين يفترشون طرقات المشافي بعد إسعافهم مبدئيا لعدم توفر أماكن كافية لهذا العدد، كما أكد أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات وعدم وجود مواصلات.