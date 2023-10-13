وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، اليوم الجمعة - أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة زغرب، حيث ناقشا خلاله سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء الكوري، أن البيان المشترك يظهر الالتزام بتعزيز أواصر التعاون التي تعكس التطلعات والقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.



ويعبر المستوى المطور عن التزام الجانبين بمواصلة تعميق المشاركة في 5 قطاعات، بما في ذلك الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي والتعليمي ، والأمن.