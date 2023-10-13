اليوم السابع
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قبل إعلان النقيب رقم 19.. تعرف على 18 نقيبا للأطباء فى ذاكرة النقابة خلال 82 عاما

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:26 م
قبل إعلان النقيب رقم 19.. تعرف على 18 نقيبا للأطباء فى ذاكرة النقابة خلال 82 عاما انتخابات الاطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يصوت 277 ألف طبيب، منذ صباح اليوم الجمعة، بانتخابات التجديد النصفى، وذلك لانتخاب النقيب رقم 19 فى تاريخ النقابة منذ إنشائها.
 
ودونت ذاكرة نقابة الأطباء منذ عام 1941 وحتى 2023 عبر 82 عاماً تعاقب على مقعد نقيب أطباء مصر 18 نقيبا، هم:
 
 
1-    الدكتور علي إبراهيم باشا مؤسس النقابة وأول نقيب لها.
 
2-    الدكتور صالح حمدى باشا.
 
3-    الدكتور إبراهيم فهمى المنياوي باشا.
 
4-    الدكتور إبراهيم شوقي باشا.
 
5-    الدكتور أحمد محمد كمال.
 
6-    الدكتور عبد الجواد حسني باشا.
 
7-    الدكتور عبد المحسن سليمان .
 
8-    الدكتور محمد محمود نصار.
 
9-    الدكتور رشوان فهمي.
 
10-    الدكتور رفاعي محمد كامل.
 
11-     الدكتور رشوان فهمي.
 
12-     الدكتور محمد عبد الوهاب شكري.
 
13-     الدكتور إبراهيم أحمد بدوي.
 
14-     الدكتور حمدي السيد "دورتان".
 
15-    الدكتور ممدوح جبر "دورتان"
 
16-    الدكتور حمدي السيد.
 
17-    الدكتور خيري عبد الدايم.
 
18-    الدكتور حسين خيرى "دورتان".
 






نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

المرشحين على مقعد نقيب الاطباء



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