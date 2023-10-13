فوز الدكتور حلمى العفنى بمقعد نقيب أطباء بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن الدكتور محمود مهران، رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببورسعيد، فوز الدكتور حلمى العفنى استشارى الأنف والأذن والحنجرة ووكيل مديرية الشؤون الصحية والسكان بالمحافظة السابق، بمنصب نقيب الأطباء وحصوله على 160 صوتاً بفارق 15 صوتاً عن منافسه الدكتور حسن الإسناوى استشارى أمراض النساء والتوليد والنقيب الأسبق على مدار دورتين بينما حصل الدكتور أبو المعاطى الشريف المنافس الثالث على 75 صوتاً.

كما أكد مهران فوز كل من الدكتور ماهر شوقى ومحمد عبد الحافظ بمقعد فوق السن بينما فاز الدكتور محمد فهمى صبح بمقعد تحت السن بالتزكية.