استمرار فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، أعمال فرز أصوات الناخبين، وذلك بعد غلق باب التصويت في الساعة الخامسة مساء.

وكانت اللجان الانتخابية قد شهدت توافدا كثيفا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالدقهلية، للإدلاء بأصواتهم في اختيار النقيب ونصف المجلس.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالدقهلية ممن لهم حق التصويت 21500 ألف طبيب، وتم فتح 6 لجان انتخابية ولجنة للأطباء الوافدين، وذلك لاختيار النقيب وعضوين تحت السن وعضوين فوق السن.

وينافس على مقعد نقيب الدقهلية 5 مرشحين وهم: الدكتور أسامة الشحات، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، والدكتور علي توفيق، والدكتور يحيى الجوهري.

فيما ينافس على عضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة كل من: الدكتورة أمل مصطفى، والدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.

وينافس على عضوية مجلس النقابة تحت السن كل من: الدكتور إبراهيم حسن، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور أحمد المنير، والدكتور فتحي غزي، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور محمود فريد.

وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين 3 قوائم، وهي الشروق وتضم الدكتور علي توفيق نقيبًا، والدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور محمد صلاح، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة عبير عبد القادر.

وتضم قائمة درع الأطباء، الدكتور يحيى الجوهري نقيبًا، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتور فتحي غزي.

فيما تضم قائمة الحكمة، الدكتور أسامة الشحات نقيبًا، والدكتور أحمد البيلي، والدكتور إبراهيم حسن، والدكتور أحمد المنير، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار