غلق 105 منشآت وضبط 11 ألفا و 171 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 105 منشآة، والتحفظ على عدد 11170 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4348 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب521 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.