شاهد شباب وفتيات وأهالى الأقصر ينطلقون فى حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، إنطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

وانطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الأقصر برعاية التحالف الوطنى للعمل التنموى ومؤسسة حياة كريمة، حيث تواجد الشباب وفرق تلقى التبرعات بالدم فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح.

وأطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان، أمس الخميس، جميع المصريين للمشاركة فى الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.