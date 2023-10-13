

وأضاف برجر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجه رسالة ترحيب ودعم لمصر لدعوتها إلى توصيل المساعدات الإنسانية الدولية، التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، عبر مطار العريش وإعلانها أن معبر رفح سيظل مفتوحا لتوصيل المساعدات.. معتبرا أن هذا الأمر مهم للغاية.



من ناحية أخرى.. أشاد برجر بالعلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين الجانبين حيال كافة القضايا والأزمات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مضيفا "أننا نعكف على الإعداد لزيارات عديدة لمسئولين من الاتحاد والمفوضية الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة".



وأشار إلى أن عددا من كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيشاركون في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة والتي تنطلق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة".



وكشف سفير الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع مصري - أوروبي حول الهجرة في شهر نوفمبر المقبل؛ نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه مصر وكذا الاتحاد الأوروبي لمسألة الهجرة.