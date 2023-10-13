روشتة طبية للتخلص من الحموضة.. بلاش دهون

كتبت فاطمة ياسر

حموضة المعدة تعد من المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي المزعجة للشخص المصاب بها، وتتسبب في شعور بالألم في المعدة والإرهاق والتعب وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولا تناول الطعام.

وللتخلص من حموضة المعدة، أشار الدكتور محمد علي استشاري الجهاز الهضمي في قصر العيني، أن هناك العديد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من هذا الأمر.

ولذا قدم استشاري الجهاز الهضمي، أبرز وأهم النصائح التي تساعد في التخلص من حموضة المعدة، ومنها:

1- عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون لأنها من الشعور بالأعراض التي يصعب تحملها.

2- تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، لأن هذا الأمر يزيد من تعرضك للمشاكل الصحية، وأيضا يزيد من فرص إصابتك بالأعراض المرتبطة بحموضة المعدة، ولذا يمكنك تناول الطعام قبل النوم ب3 ساعات.

3- تقسيم الوجبات إلي 5 وجبات علي مدار اليوم، يعد من أهم الحيل التي تساعد علي الحد من الإصابة بالحموضة.

4- تجنب تناول الطعام بشكل سريع، تجنبا للشعور والتعرض للألم المرتبط بالحموضة.

5- الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة، و استبدلها بالفضفاضة، لان هذا يساعد علي تقليل الشعور بالألم المعدة.

6-الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تساعد علي الشعور بالألم المعدة، كالبصل و المنبهات كالشاي و القهوة.

7- تجنب تناول الأطعمة الحمضية كالطماطم والبرتقال، والليمون.

8- الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل والنصائح الذهبية لتقليل شعور الحموضة.