دير سمعان الدباغ بالمقطم يودع القمص سمعان إبراهيم اليوم

كتب: محمد الأحمدى

يودع اليوم دير سمعان الدباغ أن القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير سمعان الدباغ، حيث توفى عن عمر يناهز 82 عاماً بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء المستمر، وبدأ خدمته في منطقة جامعى القمامة بحى منشأة ناصر منذ خمسون عاماً تقريبا.

وذكر الدير فى بيان له أن القمص سمعان قضى منها 45 عاماً فى خدمة الكهنوت المقدس، وأحبه الجميع مسلمين ومسيحيين.

وطالب الدير المسيحيين بضرورة الإلتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية ويكون ترتيب الصلاة كالتالى:

من 8 ص إلى 10 ص صلاة القداس الإلهى

من 10 ص إلى 2 ظهراً إلقاء نظرة الوداع

من 2 ظهراً إلى 3.30 عصراً صلاة الجناز

من 3.30 عصراً دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ