حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.
وقال المستشار محمود فوزى: وقوفنا مع أشقائنا في فلسطين موقف ثابت، والمواقف تظهر الرجال وتبرز المعادن.
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي يتبرع بالدم
المستشار محمود فوزي يجرى الفحص قبل التبرع بالدم
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (1)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (2)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (3)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (4)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (5)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (6)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (7)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (9)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (10)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (11)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
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