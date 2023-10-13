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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:37 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني
محمد الجالى - هند مختار - تصوير ماهر إسكندار

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أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.
 
وقال المستشار محمود فوزى: وقوفنا مع أشقائنا في فلسطين موقف ثابت، والمواقف تظهر الرجال وتبرز المعادن.






حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (8)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني 
 
رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي يتبرع بالدم
رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي يتبرع بالدم

المستشار محمود فوزي يجرى الفحص قبل التبرع بالدم
المستشار محمود فوزي يجرى الفحص قبل التبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (1)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (1)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (2)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (2)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (3)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (3)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (4)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (4)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (5)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (5)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (6)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (6)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (7)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (7)

 

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (9)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (9)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (10)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (10)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (11)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (11)

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
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