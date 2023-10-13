حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني

وقال المستشار محمود فوزى: وقوفنا مع أشقائنا في فلسطين موقف ثابت، والمواقف تظهر الرجال وتبرز المعادن.