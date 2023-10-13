حصاد 290 ألف فدان أرز وجنى 18 ألف فدان قطن بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم حصاد مساحة 290 ألف فدان أرز، كما تم جني مساحة 18 ألف فدان قطن، كما تم فتح باب الأسمدة الشتوية اعتبارا من 2 أكتوبر الجارى، وتم التنبيه بصرف الأسمدة بالكارت الذكي فقط، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لسرعة تسليم المزارعين الصادر لهم كروت بالبنك وسرعة تسليمها لهم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ " اليوم السابع"، أنه تم توزيع تقاوى عالية الإنتاج بالجمعيات الزراعية، ومنافذ الإرشاد بالإدارات الزراعية، بالأصناف الموصى بها فى الوجه البحرى كما يقوم جهاز الإرشاد بعمل ندوات للتوعية لزيادة مساحة القمح، والتوصية بالعمليات الزراعية والتوصيات الفنية، بزيادة الإنتاج من القمح، ويتم متابعة زراعات بنجر السكر حاليا، ومداومة فحصها، ونقل التوصيات الفنية للمزارعين، والتنبيه باستمرار الفحص، لمقاومة دودة ورق القطن ودورة الحشد الخريفية.