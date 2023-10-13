حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات..صور

تلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل أوراق ترشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري مدعومة ب46 تزكية من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى تجاوزه الحد القانوني لنماذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري، والمقرر ب25 ألف تأييدًا.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، بطلب رسمى للجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن استوفى الأوراق والمستندات المطلوبة وخضع لتوقيع الكشف الطبى على حالته البدنية والذهنية من خلال القيام بالكشف فى اربع عيادات هى المخ والأعصاب وأمراض القلب والباطنة والجراحة والرمد، حيث تم اعداد التقارير النهائية للفحوصات والتحاليل والكشف وسلمها ضمن أوراق الترشح.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كشرط أساسي للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.

ويقدم باقى المستندات المتمثلة فى صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقب تقديم أوراق الترشح رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.

وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.