اليوم السابع
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تقرير الطب الشرعى: جرح نافذ بالقلب أودى بحياة عامل فى مدينة نصر

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:00 م
تقرير الطب الشرعى: جرح نافذ بالقلب أودى بحياة عامل فى مدينة نصر كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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استلمت نيابة مدينة نصر تقرير الطب الشرعى النهائى، والخاص بالصفة التشريحية لجثة عامل يحمل جنسية غير مصرية قتله صديقه "من نفس جنسيته"، وأشار التقرير الى أن جرح نافذ فى القلب أودى بحياته.
 
وتبين من التحقيقات أن الجانى والمجنى عليه تشاجرا بسبب خلافات بينهما فطعن أحدهما الآخر ما تسبب فى وفاته بعد نقله للمستشفى وبعدما اتهم المعتدى بطعنه.
 
وبمواجهة المتهم فى تحقيقات النيابة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها.
 
 






الطب الشرعى

مدينة نصر

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سلاح ابيض



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