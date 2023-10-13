بدء أعمال فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالمنوفية

الشرقية- محمد فتحى

بدأت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، أعمال فرز الأصوات، وسوف يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال الفرز.

وأكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، أن منذ اللحظة الأولى لانتخابات تشهد إقبالا للمشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، حيث يتنافس على منصب نقيب الأطباء 5 مرشحين علي في التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس 6 مرشحين علي مقعدين فوق السن، بالإضافة إلي 7 مرشحين علي مقعدين تحت السن.

وقامت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية وللنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث شهدت الانتخابات إقبال مكثف من الاطباء حتى قبل دقائق من غلق باب التصويت.