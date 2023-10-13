تشييع جثمان القمص سمعان إبراهيم داخل دير سمعان الخراز بالمقطم

كتب: محمد الأحمدى

بدأ منذ قليل تشييع جثمان القمص سمعان إبراهيم، راعي ومؤسس دير القديس سمعان الخراز، بجبل المقطم، إلى مثواه الأخير حيث يدفن داخلالدير.

وحضر صلوات جنازة القمص سمعان إبراهيم، الآلاف من الأقباط والمسلمين في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان.

وبدأ القداس في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان، بوضع الصندوق الذي يحمل جثمان الأب الراحل، أعلى الخورس (المنطقة المتقدمة بالكنيسة حيثتقام الصلوات ويقف الكهنة والشمامسة)، وارتدت اغلب السيدات والفتيات الملابس البيضاء، على عكس ما يتم ارتداؤه في حالات الوفاة من ملابس سوداء.

وذكر الدير فى بيان له أن القمص سمعان قضى منها 45 عاماً فى خدمة الكهنوت المقدس، وأحبه الجميع مسلمين ومسيحيين.

وطالب الدير المسيحيين بضرورة الإلتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية ويكون ترتيب الصلاة كالتالى:

من 8 ص إلى 10 ص صلاة القداس الإلهى

من 10 ص إلى 2 ظهراً إلقاء نظرة الوداع

من 2 ظهراً إلى 3.30 عصراً صلاة الجناز

من 3.30 عصراً دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ