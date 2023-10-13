تدريب عملى للعاملين بشبكات الصرف الصحى بفرع الشركة ببنى سويف

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير لشبكات الصرف والتشغيل الأمثل لمحطات الرفع والتخلص الأمن من مياه الصرف بعد المعالجة، والتأكيد علي إتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشارت فى بيان لها، على حرص الشركة علي ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصا علي سلامة العاملين، والذي يأتي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإصابات المهنية، والأساليب والطرق الآمنة لآداء العمل و كفاءة الإنتاج .