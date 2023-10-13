تدريب عملى للعاملين بشبكات الصرف الصحى بفرع الشركة ببنى سويف

نفذ فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، تدريب عملي للعاملين بشبكات الصرف الصحي من مهندسين وفنيين وعمال، وتم التأكيد علي كيفية التعامل مع الاماكن المغلقه وتطهير مطابق الصرف، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، بحضور رئيس قطاع التشغيل والصيانة و كلا من مدير عام الصرف الصحي ومدير عام السلامة والصحة المهنية.
وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التطهير لشبكات الصرف والتشغيل الأمثل لمحطات الرفع والتخلص الأمن من مياه الصرف بعد المعالجة، والتأكيد علي إتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأشارت فى بيان لها، على حرص الشركة علي ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصا علي سلامة العاملين، والذي يأتي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإصابات المهنية، والأساليب والطرق الآمنة لآداء العمل و كفاءة الإنتاج .
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