إزالة التعديات على بعض خطوط الصرف الصحى ببعض القرى بمركز بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى مواجهة و منع أى التعديات الغير قانونية على الخطوط والشبكات و الذى يحدث من قبل المواطنين على، و إزالة تلك التعديات و الوصلات الخلسة تحت إشراف المحاسب رئيس القطاع التجارى ومتابعة ما تم عمله من مخالفات ومحاضر بكافة الطرق القانونية التى تحافظ على حقوق الشركة كامله.

قامت إدارة الخلسة بالتنسيق مع فرع الشركة ببنى سويف بالنزول على الطبيعة لبعض قرى مركز بنى سويف ، وتم مسح مساحات كبيره و رصد تعدى بعض المواطنين على خطوط الصرف الصحى و تم التعامل معها و إزالتها و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم التأكيد على استمرار أعمال الخلسة بشكل دورى و متواصل للحفاظ على حقوق الشركة و التى تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى : يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة بالاستمرار فى التصدى لتلك التعديات و التى تعوق مسيرة النهوض و التنمية فى ظل اتجاهات الدولة بالاهتمام بالمشروعات القومية الخدمية، وأنه على المواطنين فى حال وجود أى مخالفات الإبلاغ عبر قنوات تواصلنا من خلال ارقام الخط الساخن من هاتف ارضى أو محمول على 125.