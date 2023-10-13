اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تحويلات مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لتركيب كوبرى مزلقان "أبوحمص".. تفاصيل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 ص
تحويلات مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لتركيب كوبرى مزلقان "أبوحمص".. تفاصيل تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى وزارة النقل، اليوم الجمعة، تحويلة مرورية على طريق القاهرة اسكندرية الزراعى، بالقرب من مدينة أبو حمص، وذلك لاستكمال تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد، وسيتم تحويل الحركة المرورية، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور.
 
 
وأكدت وزارة النقل أنه سيتم تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – الى مدخل مدينة ابوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة ابوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة .
 
 
 
منع النقل الثقيل
 
وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه ابوحمص (نطاق الاعمال).
 
 
وقالت وزارة النقل إن ذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية( 9كباري سيارات وكوبري للمشاه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.
 






النقل

طريق اسكندرية الزراعى

طريق الإسكندرية

مزلقان أبو حمص



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يبحث إنشاء مصنع أتوبيسات كهربائية وشاحنات فى برج العرب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:06 ص

وزير النقل يستعرض أبرز إنجازات الدولة فى قطاع النقل خلال 9 سنوات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:02 م

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائى السريع ربط مصر ببعضها سيصل أبو سمبل للمرة الأولى.. شبكة الموانئ ستكون مجهزة بمحطات تعمل بالذكاء الاصطناعى فى 2030.. وإنشاء 7000 كيلو متر طرق رئيسية جديدة و935 كوبرى بالمحافظات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:00 م

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل بدون ركاب 5 نوفمبر.. ندرس إنشاء الخط السادس للمترو.. خطة وإصرار كبير على توطين صناعة السكك الحديد.. ونخدم 1.2 مليون راكب يوميا وننقل 5 ملايين طن بضائع سنويا

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 م

وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:49 م

وزير النقل: ما تم تنفيذه من أرصفة بميناء الإسكندرية لم نشهده منذ عهد محمد علي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة