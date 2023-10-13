تجديد حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية فى المطرية

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بسرقة المركبات النارية "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم المطربة مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكشفت التحقيقات إنه تم ضبط عاطلين داخل جراج "محل عمله" أثناء تورطهما فى محاولة سرقة دراجة نارية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبالفحص تبين أن المتهمين من أرباب السوابق الإجرامية "مسجلان خطر"، وحاولا سرقة الدراجات النارية من داخل جراج .

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، واضافا أنهما خصصا نشاطهما الإجرامي فى سرقة الدراجات الناريه بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيعها لعملائهما سئ النية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وامرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.