اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بلجيكا والنمسا تؤكدان على التعاون المكثف في قضايا اللجوء والهجرة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:38 م
بلجيكا والنمسا تؤكدان على التعاون المكثف في قضايا اللجوء والهجرة مهاجرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم/الجمعة/، مع وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، التي تزور فيينا حاليًا، ميثاق اللجوء والهجرة التابع للاتحاد الأوروبي ورئاسة بلجيكا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إن الوزيرين تطرقا إلى آليات تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة ووضع الهجرة في أوروبا.

وأوضح الوزير كارنر، أن بلجيكا والنمسا يحافظان على تعاون مكثف في قضايا اللجوء والهجرة ويتأثر كلا البلدين بشدة بالهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي مع وجود عدد كبير من طلبات اللجوء، لذا تسير بلجيكا والنمسا جنبًا إلى جنب في هذا الصدد.

وقال كارنر إن نقاشات العمل تركزت على اتفاقية اللجوء والهجرة، والتي تم اتخاذ قرار بشأنها على المستوى الأوروبي في الثامن من يونيو من هذا العام، لافتًا إلى وجود أهداف حدود خارجية فعالة للاتحاد الأوروبي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والتعاون مع دول ثالثة آمنة.

وأضاف وزير الداخلية النمساوي أن بلجيكا ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من إسبانيا في مطلع العام ولذا دارت محادثاتنا أيضًا حول التنسيق الوثيق من أجل تحسين الوضع على المستوى الأوروبي.

 







بلجيكا

النمسا

بلجيكا و النمسا

اللجوء

الهجرة



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. نتنياهو يلقى بيان إعلان الحرب على غزة فى الكنيست.. الولايات المتحدة تبحث مع الاحتلال مسألة إرسال قنابل ذكية.. النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى الهجوم على إسرائيل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 ص

النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:11 ص

الرئيس السيسى يؤكد لمستشار النمسا ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:41 م

ألابا يغيب عن منتخب النمسا فى فترة التوقف الدولي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة