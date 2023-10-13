بركان بوبوكاتيبيتل يسبب أكثر من 100 هزة أرضية خلال 24 ساعة بالمكسيك

فاطمة شوقى

يستمر نشاط بركان بوبوكاتيبيتل في اثارة حالة من القلق في المكسيك، حيث تسبب في حوالى 112 انفجارا مصحوبا ببخار الماء والغازات البركانية وكميات من الرماد، حسبما أفاد المركز الوطنى للوقاية من الكوارث سينابريد.

وأشارت صحيفة اكسبانثيون المكسيكية إلى أن بركان بوبوكاتيبيتل سجل 67 دقيقة من الهزة عالية التردد ومنخفضة السعة، موضحة أن عدة انفجارات متتالية أدت الى خروج الشظايا من البركان وهو ما أشعل الحريق فى بعض المناطق المجاورة.

وكان البركان تسبب فى وقت سابق فى تعليق عمل المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما "بينيتو خواريز" و"فيليبي أنجليس" عملياتهما مؤقتا بسبب الرماد المتطاير من بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يقع على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة المكسيكية.

وتسبب الرماد البركاني فى خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.

ودعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات جديدة ، كما شوهد في اوقات سابقة ة تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.