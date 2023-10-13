بدء فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي ل أطباء الشرقية ، برئاسة المستشار غسان والي، باب التصويت، تهميدا لبدء أعمال الفرز، وإعلان النتائج الأولية.

وكان مقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، قد شهد توافد الأطباء، منذ الساعات الأولي لفتح باب التصويت، في هدوء وتعاون بين المرشحين المنافسين فيما بينهم.

وأشرف علي أعمال اليوم الانتخابي الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة رئيسا وعضوية كل من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.

وتسلم كل ناخب، 6 بطاقات للتصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة، وقسمت صناديق الاقتراع إلي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب اطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة اعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة اعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

يذكر أن مقعد نقيب اطباء الشرقية وفاز بالتزكية هو الدكتور خالد صفوت، بينما يتنافس كلا من علي عضوية فوق السن"نهلة الجمال، محمود محجوب،أشرف سليمان، سارة ابراهيم"، و عضوية تحت السن" غادة شويخ،محمد عبد العزيز، وليد الشاذلي،مريم عاطف".