اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:12 م
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استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:02 م
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى.. صور استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم
الشرقية- فتحية الديب

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شهدت اللحظات الأخيرة، لانتخابات التجديد النصفي للأطباء الشرقية، توافد مكثف من الأطباء قبل غلق باب التصويت المقرر الخامسة مساء اليوم، وسوف يتم السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب و يتسلم الناخب 6 بطاقات التصويت فيها والاختيار من بين المرشحين حسب الفئة.
 
وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.
 
وأكد الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط، وتجري تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه يشرف علي الانتخابات الدكتور عاطف جودة وكيل نقابة أطباء الشرقية رئيسا، وعضوية كلا من الدكتورة وسام عبد المنعم، الدكتور عمر خشبة، إبراهيم سمير مدير النقابة.
 
 
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (1)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (1)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (2)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (2)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (3)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (3)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (4)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (4)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (5)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (5)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (6)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (6)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (7)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (7)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (8)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (8)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (9)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (9)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (10)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (10)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (11)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (11)

استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (12)
استمرار توافد أطباء الشرقية للإدلاء بأصواتهم (12)

 







الشرقية

انتخابات نقابة اطباء الشرقية

الدكتور خالد صفوت

نقيب اطباء الشرقية



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