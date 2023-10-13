"الوعى الرشيد وأثره فى مواجهة التحديات".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب لؤى على

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة ، اليوم، تحت عنوان " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر2023م وذلك على النحو التالي:

1. الجمعة الأولى 6/ 10/ 2023م تحت عنوان: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم".

2. الجمعة الثانية 13/ 10/ 2023م تحت عنوان: " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات".

3. الجمعة الثالثة 20/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "التلوث ومخاطره".

4. الجمعة الرابعة 27/ 10/ 2023م أكتوبر تحت عنوان: "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".