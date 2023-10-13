الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 13 أسيرا فى القصف الإسرائيلي على غزة

أحمد علوى

أعلنت الفصائل الفلسطينية، الجمعة، مقتل 13 أسيرا من بينهم أجانب، في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وكانت الفصائل الفلسطينية أسروا العشرات من الداخل الإسرائيلي، خلال عمليات التوغل التي بدأت السبت بالتوازي مع هجوم صاروخي غير مسبوق على إسرائيل.