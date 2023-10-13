اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كرتون فى المرج

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:46 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كرتون فى المرج حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى المرج، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات. 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 






حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

المرج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة