السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كرتون فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى المرج، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.