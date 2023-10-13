التعليم تنتهى من الإحصاء الاستقرارى للطلاب المقيدين بالمدارس الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من طباعة الإحصاء الاستقراري فصول وتلاميذ وهيئات التدريس للعام الدراسي2023/2024 واعتماده من مدير المدرسة وتسليمه إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للانتهاء من إجراءات الاعتماد الإلكتروني الأسبوع المقبل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من مسئولي أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، باعتماد الإحصاء الاستقراري مع استلام استمارات الإحصاء الإستقراري الورقية من المدارس ، مستوفاة كافة التوقيعات مع التأكيد على ضرورة اعتماد مدير المرحلة التعليمية لميزانية المدرسة أعداد الفصول - أعداد الطلاب على مستوى كل صف دراسي.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.