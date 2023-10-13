وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن تصل رحلة أخرى إلى إسرائيل من أجل إجلاء مواطنين تشيكيين، ليصل بذلك عدد رحلات الإجلاء حتى الآن ست رحلات.. مشيرا إلى أن نحو 180 مواطنا عادوا حتى الآن إلى التشيك من إسرائيل.



يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قد بدأت منذ يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف .. وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين .. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.