اليوم السابع
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التحقيقات فى مصرع شخص بالمرج: الضحية لم يكن طرفا فى مشاجرة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 م
التحقيقات فى مصرع شخص بالمرج: الضحية لم يكن طرفا فى مشاجرة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصرع شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في منطقة المرج، عن أن المجنى عليه ليس طرفا فى المشاجرة، وأنه تصادف مروره فى مكان الواقعة وأصيب بطلق ناري جراء تبادل إطلاق النار بين طرفى النزاع.
 
وتبين من التحقيقات أن المشاجرة التى نشبت بين أفراد العائلتين جاءت بسبب خلافات الجيرة، واستخدم خلالها كل فريق الأسلحة النارية وتبادلا إطلاق الأعيرة على بعضهما، فأصابت طلقة المجنى عليه وهو يمر فى محيط الأحداث.
النيابة العامة قررت تشريح الجثمان وطلبت من الطب الشرعى إخطارها بتقرير الصفة التشريحية وصرحت بتسليم الجثة لأهل القتيل تمهيدا لدفنها وواصلت التحقيق من المتسببين فى الوفاة.
 
 
 
 






تحقيقات النيابة

مصرع شخص

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