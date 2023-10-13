اليوم السابع
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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقتل 70 فلسطينيا في قصف نازحين من غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:22 م
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقتل 70 فلسطينيا في قصف نازحين من غزة قصف- أرشيفية
أ ش أ

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني النازحين من قطاع غزة، حيث استشهد 70 شخصا وأصيب ما يقرب من 200 أخرين في قصف استهدف مواقع مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال القى نحو 4 قنابل على النازحين ما ادى الى مجزرة تسببت في استشهاد نحو 70 مواطنا واصابة العشرات.
 
واخلي مستشفى الدرة للاطفال شرق غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض.






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