كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلى يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة ، 35 فلسطينيًا من مُحافظات الخليل وجنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.