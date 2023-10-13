الإسناوى وأبو المعاطى والعفنى يتنافسون على مقعد نقيب أطباء بورسعيد اليوم

بورسعيد محمد فرج

تشهد نقابة الأطباء الفرعية ببورسعيد اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب، وذلك تحت إشراف قضائى كامل وممثلين من النقابة العامة لأطباء مصر.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور حلمى العفنى استشارى الأنف والاذن والدكتور حسن الإسناوى استشارى النسا والتوليد، والدكتور أبو المعاطى الشريف .

كما يتنافس على مقعد فوق السن كل من : الدكتور ماهر شوقى والدكتور محمد عبد الحافظ والدكتور محمد صبح، كما تقدم لمقعد تحت السن الدكتور محمد أحمد صبح ليتصدر قائمة العضوية منفردا بالمقعد .

ومن جانبها أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات النقابة غلق باب التصويت الساعة الخامسة مساء اليوم، تمهيداً لفرز الاصوات وإعلان نتيجة الفائزين تحت إشراف قضائى كامل.