23 طبيبا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالأقصر اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عقد فعاليات انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر، وذلك داخل مقر النقابة الفرعية بوسط مدينة الأقصر، حيث يتنافس على مقعد النقيب العام 9 أطباء، وعلى مقاعد فوق السن يتنافس 8 أطباء، ومقعد تحت السن 6 أطباء، وعلى منطقة الصعيد 3 أطباء.

ومن جانبها قررت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الأقصر بمقر النقابة الفرعية بمدينة الأقصر وذلك اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 أطباء وهم كل من (الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء الحالي - الدكتور أبو النجا الحجاجي - الدكتور زاهر حمدان - عادل توفيق - محمود عمر عبد العزيز – وغيرهم).

أما على مقعد فوق السن بنقابة أطباء الأقصر، فيتنافس 8 أطباء وهم كل من (الدكتور إبراهيم حسن - أحمد أبو القاسم - أحمد حسن عبد الحميد - الدكتور أحمد سلطان - أحمد منتصر - سمية بدر الدين - عادل توفيق - محمد عمارة)، أما على مقعد تحت السن فيتنافس 6 أطباء وهم كل من (الدكتور الحسين رجب - الزهراء حساني - الدكتور بهاء صلاح العديسي - بولا عادل - محمود عبد الحارس - هاني فيكتور)، كما يتنافس على مقعد منطقة الصعيد 3 مرشحين وهم (الدكتور أحمد قدري الحفني - أيمن سعد زكي - طارق منصور).

أما عن طريقة الانتخاب فيتم تسليم الناخب 7 ورقات يختار منها عدد 13 مرشحا في 25 محافظة، أما في محافظة الإسكندرية فيختار 15 مرشح ومحافظة القاهرة يختار 17 مرشح، والورقة الأولى يختار مرشح النقيب العام، والورقة الثانية يختار مرشح القطاع، والورقة الثالثة يختار 3 مرشحين للنقابة العامة فوق السن، والورقة الرابعة يختار 3 مرشحين للنقابة العامة تحت السن، والورقة الخامسة يختار مرشح النقيب الفرعي لمحافظة، والورقة السادسة يختار 2 مرشحين للنقابة الفرعية فوق السن.