افتتاح معرض أهلا مدارس بإدارة قوص التعليمية بتخفيضات تصل لـ15%

كتب محمود طه حسين

افتتح طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا معرض اهلا مدارس ، موضحا أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، تم افتتاح، معرض أهلا مدارس لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة بالتعاون مع التربية الاجتماعية .

وأشار طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بضرورة إقامة معارض لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لرفع العناء عن كاهل الأسرة بالتزامن وقرب بدء العام الدراسي .

وأشاد مدير عام تعليم قوص بإقبال المواطنين على السلع المعروضة ، مؤكدا أن معرض أهلا مدارس الذى تم افتتاحه اليوم بساحة مدرسة قوص التجارية بنات يحتوى على أكثر من 50 سلعة بتخفيضات تصل إلى 15% والذى تشارك فيه أكثر من 5 شركات تعرض منتجاتها حتى نهاية سبتمبر الجارى .