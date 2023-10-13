اليوم السابع
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اعرف أرقام تلقى بلاغات ارتفاع أسعار السلع فى كفر الشيخ

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:44 م
اعرف أرقام تلقى بلاغات ارتفاع أسعار السلع فى كفر الشيخ سلع غذائية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن الأرقام التي سيتلقى عليها الشكاوى والبلاغات، من المواطنين، عن التجار أو المحلات التي ترفع أسعار السلع، تفعيلا لمبادرة انخفاض الأسعار، ورصد رفع الباعة لأسعار السلع.
 
وأكد رجب نايل، المسئول عن جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، أن فرع الجهاز بالمحافظة وبالمدن، أعلن عن تلقيه الشكاوى من المواطنين بالقرى والمدن، الخاصة برفع التجار للأسعار على الأرقام التالية 0473138961، 0473138962،0473138963، إضافة للخط الساحن، 19588، إضافة للواتس 01577779999.
 
كما أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  عن تلقي الشكاوى على أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على الخط الساخن 114، أو على التليفون الأرضي، 0473220792.
 
 
 
 






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