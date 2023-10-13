اعترافات لصوص الفيلات بالبحر الأحمر: بنسرقها ونبيع محتوياتها

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام النيابة العامة بمحافظة البحر الأحمر ، باعترافات تفصيلية ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الفيلات التى يتركها ملاكها بعد انتهاء فترة المصايف.

وأضافا أنهما يستخدمان سيارة فى تنفيذ عمليات السرقة لوضع المسروقات بها، لافتين إلى أنهما يسرقان جميع الأجهزة الموجودة داخل الشقة، وبيعها لدى عملائهم لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وقررت النيابة العامة ، حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية)

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) مُستخدمان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.